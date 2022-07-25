İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

DKMP'de Dandindere Tabiatı Koruma Alanı için bilgilendirme toplantısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5.

Bölge Müdürlüğü tarafından Dandindere Tabiatı Koruma Alanı için bilgilendirme toplantısı yapıldı.


DKMP Afyonkarahisar İl Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki Dandindere Tabiatı Koruma Alanı için hazırlanan ‘Kaynak Değerleri Envanter-Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesine' yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlgili firma yetkilisi tarafından DKMP Bölge Müdürü Şahin Çılgın, ilgili bölge müdür yardımcısı, şube müdürleri ve şeflere devam etmekte olan çalışmalara dair bilgilendirme yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.