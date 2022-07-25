DKMP'de Dandindere Tabiatı Koruma Alanı için bilgilendirme toplantısı

Bölge Müdürlüğü tarafından Dandindere Tabiatı Koruma Alanı için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

DKMP Afyonkarahisar İl Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki Dandindere Tabiatı Koruma Alanı için hazırlanan ‘Kaynak Değerleri Envanter-Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesine' yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlgili firma yetkilisi tarafından DKMP Bölge Müdürü Şahin Çılgın, ilgili bölge müdür yardımcısı, şube müdürleri ve şeflere devam etmekte olan çalışmalara dair bilgilendirme yapıldı.