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Doğadaki hayvanlar aç kalmasın diye yem bıraktılar

Afyonkarahisar’da zorlu geçen kış şartları nedeniyle doğada bulunun hayvanların beslenmesi için yem bırakıldı.

Afyonkarahisar'da zorlu geçen kış şartları nedeniyle doğada bulunun hayvanların beslenmesi için yem bırakıldı.


Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Belediyesi tarafından zorlu geçen kış şartlarında doğada yaşayan hayvanların yaşamını devam ettirebilmesi için doğaya yem bırakıldı. Kış aylarının gelmesiyle sokakta yaşayan hayvanlar İscehisar Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından besleniyor. İlçenin farklı noktalarında yapılacak olan besleme faaliyetleri kış boyunca sürecek.


Uygulama kış ayı boyunca devam edecek


Çalışmalar hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Dağlara buğdaylar serpin. ‘Müslüman ülkede kuşlar aç' demesinler. Hz. Ömer'in bu emri vazife edinerek yaban hayvanlarının ve kuşların beslenmesi için doğaya yem bıraktık. Hayvanların yiyeceğe erişiminin kısıtlandığı bu hava koşullarında hayvanlar için ilçemizin farklı noktalarına yiyecek bıraktık. Uygulamamız kış ayı boyunca devam edecektir” diye konuştu.

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