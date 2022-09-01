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Doğalgaz çalışması esnasında tarihi eser bulundu

Afyonkarahisar’da doğalgaz çalışmaları esnasında tarihi eser niteliği taşıyan bir lahit bulundu.

Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışmaları esnasında tarihi eser niteliği taşıyan bir lahit bulundu. Olay üzerine doğalgaz çalışmalarına ara verildi.


Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Camikebir mahallesinde doğalgaz çalışması yapan ekipler, iş makinesinin bir caddeyi kazdığı esnada kepçenin bıçağına büyük bir lahit mezarı takıldı. Ekipler lahit mezarı bulunduğu yerden çıkartırken, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. Doğalgaz çalışmalarına ara verilirken, tarihi eser niteliği taşıyan lahit mezar koruma altına alındı. Şimdi Müze Müdürlüğü'nden gelecek yetkililerin incelemiş sonucunda doğalgaz çalışmalarına devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.


Öte yandan polis ekipleri tarihi eserin bilindiği alana şerit çekerek güvenlik tedbirlerini arttırdı.

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