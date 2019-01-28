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Doğaseverler karlar içinde yürüdü

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları kar-kış demeden faaliyetlerine devam ederken, Tazlar mesire alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.


AFDOS'lu sporcular geçtiğimiz Pazar günü Sinanpaşa ilçesi yakınlarında bulunan Tazlar mesire alanında karlar içerisinde güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Pazar günü erken saatlerde yola koyulan doğaseverler Tazlar mesire alanından başladıkları yürüyüşlerini zirveye doğru sürdürdüler. Karlı bir parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Mitat Şener liderlik etti. Yürüyüş esnasında yükseklik arttıkça kar kalınlığının da arttığını belirten doğaseverler faaliyet dolayısıyla AFDOS Yönetimine teşekkür ettiler.


Faaliyet sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer Tazlar faaliyetine katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederek, herkesi doğada spor yapmaya davet etti.

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