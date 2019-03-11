İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğaseverler yürüyüşlerini sürdürüyor

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe sırtlarına yürüyerek Kalecik Sivrisi’ne çıktılar.

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe sırtlarına yürüyerek Kalecik Sivrisi'ne çıktılar.


AFDOS üyeleri sabah erken saatte özel araçlarla Kalecik mevkiine ulaştılar. Kalecik Sivrisi'nin zirvesine çıkan sporculara AFDOS Sporcusu Cengiz Türk liderlik yaptı. Sporcular yüksek noktalarda karlı zeminde de yürüdüler. Faaliyet yaklaşık 4 saat sürdü. Sık sık fotoğraf çeken AFDOS sporcuları faaliyet nedeniyle AFDOS yönetimine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.