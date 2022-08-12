Doğaya salınan Anadolu yaban koyunları izlendi

Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında doğaya salınan Anadolu yaban koyunlarının izleme çalışması yapıldı.

İzleme çalışması Bölge Müdürü Şahin Çılgın başkanlığında gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarına 2019 yılında salınan Anadolu yaban koyunları teknik ekipmanlar ile izlenerek hayvanların yaşam alanları, beslenmeleri ve sağlıkları kontrol edildi. Çalışmaya Çılgın'ın yanı sıra Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri, Şube Müdürü Selçuk Öcal ve personeller katıldı.