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Döğer'de köy odası kültürü yaşatılmaya devam ediyor

Geçmişi çok eskilere dayanan köy odaları geleneği bir çok yörede kalkarken, Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesine bağı Döğer beldesinde hala yaşatılıyor.

Geçmişi çok eskilere dayanan köy odaları geleneği bir çok yörede kalkarken, Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesine bağı Döğer beldesinde hala yaşatılıyor.


Atalarından kalma geleneği devam ettiren belde sakinleri hemen hemen her akşam bir köy odasına giderek bir araya geliyorlar. Geçmişten günümüze ulaşan kültürel değerlerin aktarıldığı köy odalarında, kış mevsiminin soğuk gecelerinde sıcak bir sığınma ve konaklama yeri olarak günümüzde de hizmet etmeye devam ediyor. Beldeye dışarıdan gelen misafirler köy odalarında ağırlanıyor.

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