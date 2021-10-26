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Dögerli asker adayları asker gecesinde moral depoladılar

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde askere gidecek adaylar için geleneksel asker eğlenceleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde askere gidecek adaylar için geleneksel asker eğlenceleri devam ediyor.


Döğer beldesinde düzenlenen asker eğlencesine asker adayları ve aileleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel asker eğlencesinde, omuzlara ay yıldızlı şal takan asker adayları, oyun havası oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Omuzlara ay yıldızlı şal takan asker adaylarına kına töreni yapıldı. Kınalı kuzularının ellerine anne ve protokol üyeleri tarafından yakıldı.

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