Dolandırıcılıktan gözaltına alınan kadın "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat" dedi

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden 5 bin 321 esnafı, Google'da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve çoğunluğu kadın olan 9 şüpheli şahıs adliyeye sevk edilirken, şahıslardan birinin yakının "Biz sana güveniyoruz" diyerek bağırması üzerine şüpheli kadının, "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat" demesi dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını Google'da en üst sırada olma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Ekipleri tarafından kent merkezinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A., A.Y. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler gazetecilerin sorularını ‘yalan' diyerek yanıtladı

Büyük çoğunluğunun kadın olduğu şüphelilerin adliyeye sevkleri esnasında bazılarının yakınları sinir krizi geçirdi. Şüphelilerin adliyeye girişleri esnasında birisinin yakınının "Biz sana güveniyoruz" demesi üzerine kadın şahıs ise "Ben de kendime güveniyorum, içim rahat" diyerek yanıt verdi.

Gazetecilerin "Dolandırıcılık yaptığınız doğru mu" sorusuna ise şüpheliler "Yalan" yanıtını verdi. İfade için savcılığa çıkarılan şahısların gün içerisinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.