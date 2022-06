Dolmuşçuların yolcu alma meselesinden çıkan kavgada kan aktı

Afyonkarahisar'da dolmuşçular arasında ‘yolcu alma' meselesi yüzünden çıkan tartışmaya galerici ve oto tamirci esnafı da karışınca tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir dolmuş şoförü bacağından silahla vurulurken, bir kişi ise tutuklandı.

Olay, Kanlıca mahallesindeki Ataköy Dolmuş Durağı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı hatta dolmuşçuluk yapan A.S. (30) ve M.A. (26) arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya durakta bulunan H.Y., Ataköy Minibüs Durak Başkanı N.A., Yücelir A., (48) ve M.A. (19) isimli şahıslarda karıştı. Olayda A.S., polise verdiği ifadesinde olayın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflara bıçak çektiğini ve Yücelir A.'nında bunun üzerine tabanca ile kendisine ateş ederek bacağından vurduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri olayda yaralanan A.S., için bölgeye 112 Acil servis ambulansı isteyerek, şahsı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Polis daha sonra olaya karıştıkları tespit edilen Yücelir A., N.A., M.A. ve H.Y., isimli şahısları gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yücelir A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.