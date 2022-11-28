Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir domates serasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Hüdai Kaplıcaları seralar bölgesinde jeotermal su ile ısıtılan domates serasında elektrik kablolarından yangın çıktı. Mustafa Baştuğ ve Murat Dağlı'ya ait serada otomatik havalandırma perdelerinin kontrolünü sağlayan elektrik kablolarından kıvılcım çıktığını gören seranın bekçisi, durumu Sandıklı iitfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede havalandırma perdelerinin erimesiyle alevler seraya yayıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 55 dekarlık seranın üst kısmında elektrik hattı bulunan çeşitli noktalarda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık uğraşları sonucu söndürüldü. Seranın havalandırma perdeleri ve dış kısmını kaplayan naylonlar büyük zarar görürken, yangında yaralanan olmadı.