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DP Genel Başkanı Uysal'dan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’i ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret etti.


Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i makamında ziyaret etti. Genel Başkan Uysal'ı Başkan Şahin, belediye personeliyle birlikte karşıladı. Genel Başkan Uysal, beraberinde Demokrat Parti İscehisar İlçe Başkanı Yıldırım Mercan ile birlikte Başkan Ahmet Şahin'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Başkan Şahin, nazik ziyaretleri dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek Genel Başkan Uysal'a teşekkür etti.

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