DP Genel Başkanı Uysal'dan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için adeta yeşil ışık yakarak, “Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan Kılıçdaroğlu, doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizler de gerekli desteği veririz” dedi.

Başkan Uysal, kentte yerel yayın bir radyoda Gazeteci Yazar İsmail Akar'ın konuğu oldu. Başkan Uysal, "Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz? Meral Akşener söylemlerinde ‘ben başbakan olacağım' diyor, sonuçta Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu cevaplandı.

"Bizim için birinci öncelik cumhurbaşkanlığı. Tabiî ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz. Öte yandan kendi adıma bireysel bir hesap içinde hiç olmadım. 20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar'dan milletvekili adaylığı önceliğimdir.”