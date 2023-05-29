İhlas Haber Ajansı

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DP Genel Başkanı Uysal'ın sandığından Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortağı Gültekin Uysal’ı oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortağı Gültekin Uysal'ı oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı.


Uysal, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunu Afyonkarahisar kent merkezindeki Şemsettin Karahisari Ortaokulu'nda kullandı. Uysal'ın oy kullandığı 1226 numaralı sandıkta 332 oy kullanırken, bunlardan 324'ü geçerli sayıldı. Oylardan 137'sni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ise 187 oy aldı.

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