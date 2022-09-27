Dr. Korkmaz, hastane Covit servisi ve laboratuvarında incemelerde bulundu

Dr. Serhat Korkmaz, Bolvadin Devlet Hastanesinde Covid servisi ve laboratuvar çalışmalarını yerinde gördü.

Korkmaz, ilçe ziyaretlerine Bolvadin ile devam etti. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz ile birlikte yapılan ziyarette ilk durak Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi oldu. Hastanenin farklı birimlerini gezen Korkmaz ve ekibi özellikle acil servis, Covid servisi ve laboratuvar çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu. Ardından aile sağlığı merkezlerinden birkaçını da ziyaret eden Korkmaz, buralarda da çalışmaları değerlendirip personeliyle istişarede bulundu.