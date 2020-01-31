DSİ Afyonkarahisdar'a 17 yılda 40 baraj ve 23 gölet yaptı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Afyonkarahisar'da yapılan çalışmaları anlatarak kentte 17 yılda 40 baraj ve 23 gölet inşa ettiklerini kaydetti.

DSİ Afyonkarahisar'da yaptığı yatırımlarla bahsederek taraftan tarım arazilerini suyla buluşturken bir taraftan da vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada; DSİ Genel Müdürlüğü olarak son 17 yılda kente devasa yatırımlar yapıldığını belirterek, “Afyonkarahisar şehir merkezine yıllık 43,91 milyon metreküp içme suyu sağladık. 375 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 40 baraj ve 23 gölet inşa ettik. 605 bin 316 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 622 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 222 derenin ıslahını tamamladık” dedi.

“Sulama projeleri bölge için kalkınmanın anahtarı”

Son 17 yılda tamamlanan 79 adet sulama tesisi ile toplam 605 bin 316 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirten Aydın “Böylece çiftçilerimize yıllık 622 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 15 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Afyonkarahisar'ın bereketli topraklarına 41 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz. Afyonkarahisar'ın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalışıyoruz. Afyonkarahisar'a bugüne kadar 40 baraj ve 23 gölet yaptık. 10 adet baraj ve 3 göletin inşaat çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Su temel bir ihtiyaçtır”

Suyun olmazsa olmaz temel bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Genel Müdür Aydın, “İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için vazgeçilmez olan su, özellikle de içme suyu, olmazsa olmaz olarak nitelendirilen temel bir ihtiyaçtır. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte hayat standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde arttırmaktadır. Bu sebeple, yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için yeterli finansmanın sağlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir. DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu Faaliyetleri ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Afyonkarahisar'da bugüne kadar 49 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesisler ile Afyonkarahisar şehir merkezine yıllık toplam 43,91 milyon m3 içme suyu temin ediyoruz” dedi.

“Afyonkarahisar için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz”

Taşkınlar konusunda da kısa bir değerlendirme yapan DSİ Genel Müdürü Aydın “Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor.

Afyonkarahisar için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 222 adet dere ıslah tesisi yaparak Afyonkarahisar şehir merkezi ve 205 meskûn mahal, 330 bin 575 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 12 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.