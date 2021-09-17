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DSİ Çobanlar ilçesinde taşkın koruma kanalı yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesine taşkın koruma kanalı yapılacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine taşkın koruma kanalı yapılacak.


Isparta DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Çobanlar ilçesinde çeşitli temaslarda bulunarak, ilçede gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili yerel yönetime bilgi verdi. Şahin ilçede DSİ aracılığı ile bir çok yatırımın yapıldığını ifade ederek, kurum tarafından ilerleyen günlerde ilçeye ilçesine taşkın koruma kanalı yapılacağını dile getirdi. Şahin ayrıca tesisin önümüzdeki günlerde hizmete girmesinin de planlandığını kaydetti.

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