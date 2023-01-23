DSİ İscehisar'da sondaj kuyusu açtı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu sondaj çalışması tamamlandı ve 200 metre derinlikte saniyede 9 litre suya ulaşıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Vatandaşlarımıza kesintisiz sağlıklı ve kaliteli su ulaştırmak amacıyla başlattığımız sondaj çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonucu 200 metre derinlikte saniyede 9 litre su verimliliğine ulaştık. Kuyumuzdan günlük 500 metreküp içme suyu temini sağlamayı öngörüyoruz. Çalışmaların gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.