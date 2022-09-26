Düğünde havaya ateş açarken mahalle ve çarşı bekçilerine yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde katıldığı düğünde havaya ateş açan şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından suçüstü yapıldı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir düğünde silah sesi duyan mahalle ve çarşı bekçileri düğün alanına gitti. Burada bir şahsın tabanca ile havaya ateş açtığını gören ekipler şüpheliyi kullandığı tabanca ile gözaltına aldı. E.Ç. isimli şahıs ardından emniyete götürüldü.