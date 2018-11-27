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Düğünlerde silah atan 28 kişinin silah ruhsatı iptal edildi

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri drone ile tespit ettiği düğünlerde silah atan 28 şahsın silah ruhsatını iptal etti.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri drone ile tespit ettiği düğünlerde silah atan 28 şahsın silah ruhsatını iptal etti.


İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 2018 yılı Kasım ayında yapılan düğün, nişan, asker eğlencesi gibi toplu merasimlerde yapılan önleme aramaları ve kontroller ile drone uygulamaları neticesinde, silahla ateş etme olaylarına karıştığı tespit edilen ruhsatlı silah sahipleri ile hakkında adli ve idari işlem yapılması nedeniyle ilgili kanun gereğince 28 şahsın silah ruhsatı iptal edildiği bildirildi.

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