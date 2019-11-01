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Dün çaldı bugün yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, dün gece lüks bir otomobil ve daha önce 2 adet traktör çaldığı belirlenen şahıs kısa sürede yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, dün gece lüks bir otomobil ve daha önce 2 adet traktör çaldığı belirlenen şahıs kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün gece Sanayi Sitesi içerisinden 1 adet lüks otomobil çalındı. Durumun Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından çalışma başlatıldı. 09 JV 009 plakalı aracı, işyerinin camını kırarak çaldığı belirlenen İbrahim S. isimli şüpheli şahıs, Afyonkarahisar kent merkezinde araç ile birlikte yakalandı.


Şüpheli şahıs İbrahim S.'nin sorgusunda; Bolvadin ilçesinde Cem Çelebi'ye ait tavuk çiftliğinde meydana gelen traktör hırsızlığın da itiraf ederek aracı A.K. isimli şahsa 5 bin TL karşılığında sattığını anlattı. Şahıs ayrıca yine Ahmet Eryiğit'e ait 03 KP 313 plakalı traktörü de çalıp yine A. K isimli kişiye 10 bin 900 TL karşılığında sattığını söyledi.


İki traktör ile lüks otomobili çalan İbrahim S., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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