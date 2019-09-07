Dünya Motokros Şampiyonası başladı

Dünya Motokros Şampiyonasının Türkiye etabı Afyonkarahisar'da açılış seremonisi ile start aldı.

Dünya Motokros Şampiyonası Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da açılış seremonisi ile başladı. Açılışa Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Ege Gazeteciler Federasyonu Mehmet Abdioğulları ve dünyanın dört bir yanından yarışmacılar ve çok sayıda motor severler katıldı.

Açılışta konuşan, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye'de bu tür organizasyonun düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şampiyonanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise bu yıl Motokros Şampiyonasına daha büyük bir ilginin olduğunu belirterek şu ifadelere yer vardi:

"Demek ki güzel bir iş yapılmış, bunun sonucu olarak da sayılar artarak devam ediyor. Tabii bunun bu aşamaya gelmesinde gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerek yöneticilerimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun sahip çıkmasının önemli bir katkısı var. Biz bu tür organizasyonu geçen yıl yaparak ilimizin konumunu bir üst lige çıkardık."

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl organizasyona himaye belgesi verdiğini belirterek, “Artık Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen bir organizasyonun onurunu yaşıyor olduk. Umut ediyorum ki, gerek seyirci sayısı itibariyle, gerekse sportif performans itibariyle gerekse organizasyonun bütünü itibariyle de Türk sporuna, Türk gençliğine ve spor teşkilatına yakışır bir organizasyonun altına imza atacağız” diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise "Bu faaliyet gerek ülke tanıtımı için, gerekse ilin tanıtımı için bulunmaz bir fırsat. Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz, himayelerine aldılar. Bizi gerçekten rahatlattılar” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile yarışmacılar toplu fotoğraf çektirdi.