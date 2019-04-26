Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Afyonkarahisar'da yapılacak

7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar ev sahipliğinde yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon MOTOFEST'in basın toplantısı Afyonkarahisar Belediyesinde, Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 8 Eylül'de Dünyanın en iyi Motokros pisti olan Afyon Motor Sporları Merkezinde, Dünya Kadınlar ve Avrupa Şampiyonası ile birlikte yapılacak. MXGP, MX2, Kadınlar ve Avrupa Şampiyonası'nda yaklaşık 150 sporcunun mücadele edeceği organizasyonun basın toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke'nin katılımıyla yapıldı.

İlk olarak konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, şampiyona hakkında bilgiler verdi. Uçar, Dünya Motokros Şampiyonasının bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacağını belirtti.

Toplantıda konuşan ve Cumhurbaşkanlığı desteğinin mutluluk verici olduğunu söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz: “Yapılan tüm etkinlikler ilimizin marka değerini artırmaya yöneliktir. Sarf ettiğimiz çabalar sonucunda sayın Cumhurbaşkanımız etkinliğin önemini kavramış ve bize bir yönüyle sizin yanınızdayız anlamı taşıyan desteği vermişlerdir. Afyonkarahisar adına büyük bir mutluluk duymamız gerekiyor. Marifet iltifata tabidir. Afyonkarahisar halkı, kurumları ve Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak girdiğimiz bu yolda iyi işler yaptığımızı görmüş olduk. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Geçen yıl organizasyonun ilki yapıldı. Eksi ve artı yönleri muhakkak olmuştur. Ama daha başarılı bir organizasyon olması adına halkımız ve kurumlarımızın daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Toplantı sonunda Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacağını bildiren yetki belgesini Afyonkarahisar ili adına Vali Mustafa Tutulmaz'a takdim etti.