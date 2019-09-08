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Dünya Motokros Şampiyonası'nda finaller yapılıyor

Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final turlarıyla devam ediyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final turlarıyla devam ediyor.


Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikinci kez düzenlenen Motokros Dünya Şampiyonası'nda bu sabah EMT 2T Motokros finalinde Hollandalı Karl Mike şampiyon olurken, Anderson Bred ikinci, Baxevanıs Dimitrios üçüncü sıraya yerleşti.


Saat 11.30 gerçekleşen WMX kadınlar finalinde ise Yeni Zelandalı Duncan Courtney zirvede yer alırken, ikinciliği Andersen Sara, üçüncülüğü de Van De van Nancy elde etti.

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