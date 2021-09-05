Dünya Şampiyonasından heyecan tüm hızıyla sürüyor

Dünya Mototkros Şampiyonası (MXGP)'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışların ikinci gününde ilk olarak Gençler Dünya Motokros Şampiyonası MX2 kategorisinde Fransız Tom Vialle birinciliği göğüsledi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında Gençler Düny Motokros ve Dünya Motokros Şampiyonasıyla devam etti. Dünya'nın en iyi pisti Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MX2 kategorisinin ilk yarışı yapıldı. Yarışta birinciliği Fransız Tom Vialle, ikinciliği İtalyan Mattia Guadagnini ve üçüncülüğü Avustralyalı Jed Beaton elde etti.