Dünyaca ünlü İscehisar mermerinin başı tavuk gübresi ile dertte

Afyonkarahisar'da bir araziye dökülen ve suyla karışan tavuk gübresi, yakında bulanan bir mermer fabrikasını tekrardan bastı. Fabrikaya ürün almaya gelen Çinli müşteriler yoğun koku sonrası mermer satın almadan fabrikadan ayrıldı.

Afyonkarahisar ekonomisinde çok büyük bir paya sahip olan ve ihracatta ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan yüzlerce mermer fabrikasının bulunduğu İscehisar ilçesi yakınlarında bir mermer fabrikasını tavuk gübresi basmaya devam ediyor. Yıllardır fabrikanın yakınlarında bulanan bir araziye tavuk gübresinin gelişi güzel dökülmesi sonucu, araziden akan sıvı tavuk gübreleri fabrikayı basıyor. Gece saat 02.00 sıralarında 200-250 metre uzaklıktaki araziye dökülen tavuk gübreleri önündeki setin taşmasıyla aşağıda bulunan mermer fabrikasını bastı. Fabrika üretime ara verirken, sabah saatlerinde fabrikaya gelen işçilerden bazıları rahatsız edici yoğun koku sonrası hastaneye kaldırıldı.

Fabrikadaki koku sebebiyle işçi arkadaşlarından bazılarının hastaneye gittiğini, ayrıca gün içerisinde Çin'den gelen müşterilerin koku nedeniyle mermer satın almadan fabrikadan ayrıldıklarını belirten fabrika çalışanı Hasan Akçeşme; “Bu kokunun sebebi yukarıda dökülen tavuk pisliği. Buraya geliyor bizi rahatsız ediyor ve bizim sağlığımızla oynuyor. Biz bunu defalarca yaşadık. Defalarca sıkıntılarını yaşadık ama bir şekilde çözüm üretilmedi. Üretilmediği için biz devamlı sıkıntıları yaşıyoruz. Bir de ben içeride devamlı suyla temas ettiğim için yemekle uğraştığım için çaydır, bulaşıktır, her türlü suyla temas ediyorum. O nedenle de sıkıntının büyüğü içeride. İçme suyumuzda da sıkıntı var kokusu da mikrop yani. Bazı arkadaşlarımızı hastaneye gönderdik. 2-3 arkadaşımız rahatsız oldu. Midesi bulanan oldu onları da gönderdik. Çinli müşterilerimiz geldi bugün baya bir rahatsız oldular, burunlarını tıkadılar. Çince şikâyetlerini söylediler. Çince artık dediler ki bu kokuda biz daha duramayacağız taş dahi istemiyoruz dediler. İğrenilecek bir koku var burada. Hakikaten kokudan duramıyoruz. Gerçekten düzgün bir iş olsa burayı bırakıp gideceğiz o derece bir koku var” dedi.

Çalışmamız gerekirken kokudan çalışamıyoruz

Mermer fabrikasında çalışan Ramazan Boya, çalışmaları gerekirken yaşanan sıkıntıdan dolayı çalışamadıklarını işverenlerinin de mağdur olduğunu belirtti. Boya; “Yukarıya dökülen, döküm sahasına dökülen tavuk pisliğinden dolayı oranın taşma nedeniyle fabrikamız mağdur durumda şuanda. Fabrikamızın temizliğini yapıyoruz. Bugün çalışmamız gerekirken çalışamıyoruz. Bu yüzden sıkıntımız çok. Yaklaşık 2 senedir bu problemi yaşıyoruz. Yetkililer bunu çözmekte zorlanıyor veya işine gelmiyor bunu da bilemiyoruz. Bu bir hastalık nedeni rahatsızlıklardan dolayı işçilerimiz hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Biz izin vermek zorunda kalıyoruz. İşlerimiz aksıyor. Şuanda yetişecek olan işlerimiz var çalışmıyor. Şuanda sessiz fabrika” dedi.

Çinli müşterilerin fabrikaya geldikleri anda koku nedeniyle yaşadıkları rahatsızlığı telefonlarına çeken çalışanlar, videoda yaşanan duruma sitem ederek hem sağlık, hem de ticari olarak yaşadıkları sıkıntıyı belirtti. Fabrikayı basan tavuk gübrelerini çevre belediyelerden gelen itfaiye araçları temizledi.

Öte yandan tavuk gübresinin döküldüğü arazinin yakınlarındaki buğday tarlalarını da aynı şekilde sıvı tavuk gübresinin basması sonucu ciddi hasarların meydana geldiği gözlendi.