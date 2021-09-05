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Dünya'nın en iyi motorcularının kıyasıya mücadelesi

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Dünya Motokros Yarışması (MGP)’nin ilk yarışmasında birinciliği Hollandalı Jeffrey Herlings elde etti.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Yarışması (MGP)'nin ilk yarışmasında birinciliği Hollandalı Jeffrey Herlings elde etti.


Afyonkarahisar'da nefeslerin tutulduğu ve kıyasıya bir mücadelenin pistlere yansıdığı Dünya Motokros Yarışması (MGP) 1. Yarışması'nda Dünya'nın en iyi motorcuları yarıştı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışta birinciliği Hollandalı Jeffrey Herlings, ikinciliği İspanyol Jorge Prado, üçüncülüğü Letonyalı Pauls Jonass elde etti.

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