Durdurulan araçlarda birçok silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi

Motosikletli polis timleri Ali İhsan Paşa Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Gümüşkent bölgesinde asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde, durdurulan bir araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, ayrıca 1 adet kesici alet ele geçirildi. Araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Ekipler tarafından Gümüşkent mevkiinde kontrol edilen A.T. isimli vatandaşa ait araçta ise 1 adet av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kısa dipçik pompalı tüfek ele geçirildi.