İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Durdurulan araçlarda uyuşturucu ile yakalanan 9 kişiden biri tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafında gerçekleştirilen yol denetimlerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 9 kişi ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafında gerçekleştirilen yol denetimlerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 9 kişi ise gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler ilçe girişinden yol denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde durdurulan şehirlerarası otobüs ve araçlarda arama yapıldı. Aramada uyuşturucu emzirilmiş sentetik peçete, 33.01 gram eroin, 0.36 gram metamfetamin ve 0,67 gram esrar ele geçirildi. 9 kişinin gözaltına alındığı denetimde mahkemeye sevk edilen şahıslarda 1'i tutuklanırken, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.