Durdurulan araçlardan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araç içerisinde yapılan aramada; 2 paket halinde toplamda 2 kilo 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2015 adet extacy uyuşturucu hap ve 8 paket halinde toplamda 4 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildiği bildiriydi.

Konu ile ilgili 4 şahıs gözaltına alınırken, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti” yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.