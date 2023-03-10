İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan araçta 100 gram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirile yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde 100 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirile yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde 100 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Sadıklı ilçesi Bkteş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede dentim yapan ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 100 gram esrar ele geçirilirken, M.K., M.Ç. ve Y.H.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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