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Durdurulan araçta 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar’da emniyet ekipleri asayiş uygulamasında durdurduğu araçtan 31 kilogram 350 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri asayiş uygulamasında durdurduğu araçtan 31 kilogram 350 gram skunk maddesi ele geçirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 29 paket halinde 31 kilogram 350 gram skunk maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda bir şüpheli şahıs “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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