Durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile birlikte ruhsatsız silahlarda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Başmakçı ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler araçta arama yaptı. Aramalarda 0.54 gram eroin, 2.82 gram metamfetamin, 11 adet 8 mg suboxone ibareli sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve üzerinde takılı şarjör içinde 7 adet mermi, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve 4 bin 980 TL para ele geçirildi. Operasyonun ardından Emrah S. (32), Mutlu S., (50) ve Arif S. (50) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.