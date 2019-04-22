Durdurulan araçtan metamfetamin maddesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada; 101,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde 2 şüpheli şahıs Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan adli mercileri sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.