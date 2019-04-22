İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Durdurulan araçtan metamfetamin maddesi ele geçirildi

Afyonkarahisar polisinin, sokak satıcılarına yönelik yaptığı uyuşturucu operasyonlarında şüphe üzerine durdurulan araçtan 101,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada; 101,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde 2 şüpheli şahıs Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan adli mercileri sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.