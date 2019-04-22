Durdurulan araçtan metamfetamin maddesi ele geçirildi

Afyonkarahisar polisinin, sokak satıcılarına yönelik yaptığı uyuşturucu operasyonlarında şüphe üzerine durdurulan araçtan 101,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada; 101,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde 2 şüpheli şahıs Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan adli mercileri sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.