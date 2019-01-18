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Durdurulan araçtan paket paket kaçak sigara çıktı

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan yüzlerce paket kaçak sigara çıktı.

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan yüzlerce paket kaçak sigara çıktı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubeye bağlı Yunus Timleri genel asayiş uygulamalarını soğuk hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçtan yüzlerce paket kaçak sigara çıktı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından işlemler için Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

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