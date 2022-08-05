İhlas Haber Ajansı

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Düzensiz göçmenlere yönelik denetim

Afyonkarahisar’da polis tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerden çok sayıda personelin görev aldığı denetimler kent genelinde yapıldı. Denetimlerde il ve ilçe merkezlerinde kalabalık olan bölgeler ile birlikte otogar ve tren garları da kontrol edildi. Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan kişilerin kimlik sorgulamaları yapılırken, evraklarında eksiklik olan göçmenlerde ise gözaltına alınarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

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