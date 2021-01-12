Eber Gölü bir kez daha alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve kamış üretimi ile ünlü Eber Gölü'nde yine yangın çıktı. Daha önce de birçok kez yangın çıkan gölün ilk belirlemelere göre yüzde 40'lık bir bölümünün alevlere teslim olduğu öğrenildi.

Yangın, Bolvadin ilçesi Dibev köyü yolağından Çay yolağına kadar kısımda meydana geldi. Bu akşam gölün sularının çekildiği bölgede çıkan yangın nedeniyle alevler ve dumanlar yükseldi. Göl arazisinde dumanları ve ateşi gören köylüler durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Yangını söndürmek için bölgeye gelen İtfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi. Gölde daha önce de birçok kez yangınlar meydana gelmiş ve kamışlar yangından zarar görmüştü.