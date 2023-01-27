Eber Gölü için kuraklık alarmı!

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve sazlıkları ile birlikte 140'a yakın kuş türün ev sahipliği yapan Eber Gölü'nde mevsimsel kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulamaya bağlı olarak kuraklık alarmı verildi. Gölün yüzde 80'nin de suların çekildiğini söyleyen uzmanlar, gölün bir çok yerinde su derinliğinin ise 1-2 karışa kadar düştüğünü belirttiler.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da uzunca bir süre devam eden yağışsız hava nedeniyle bir çok göl ve gölette su seviyesi düştü. Suyun azaldığı yerlerinde başında gelen Eber Gölü'nde ise adeta kuraklık alarmı verildi. Yağışsız geçen bir dönemin ardından su seviyesinin hızla düştüğü gölde kuş türleri başta olmak üzere bir çok canlı da yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan alan kılavuzlarından Kadir Ateş, turist kafilelerinin gezmek için can attığı gölde son yıllarda kuraklık tehlikesinin baş gösterdiğini ve bu yüzden görsel güzelliğinde olumsuz etkilendiğini kaydetti. Ateş, “Eber gölü 146 kilometrekarelik bir alana sahipken şuanda yaklaşık yüzde 80'lik bir su kaybı var. Gölün yaklaşık yüzde 20'si suya sahip. Mevsimsel kuraklıklara istinaden, tarımsal alanlarda da gölün suyunun kullanılması Eber Gölü'nün geleceğini karartmakta. Bu sene ne yağmur ne de kar yağdı ve önümüzde ki sezonda da bu şekilde devam ederse tamamen kuruyacak gibi görünüyor” diye konuştu.

“Çoğu yerde 1-2 karış su var”

Gölün bir çok bölgesinde su seviyesinin ciddi anlamda düştüğünü vurgulayan Ateş açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eber Gölü'nde 146 kuş türü var, su da ve kara da yaşayan cinsten. Eskiden bu sayıyı görebilirken suyun çekilmesi, azlığı nedeniyle şuanda 30-35 tür kuş görmekteyiz. Bu dönemde dışarıdan göç hayvanlarının gelmesi gerekirken şuanda gelmiyor ve biz bunu suyun azlığına bağlamaktayız. Eber Gölü'ne uzaktan bakıldığı zaman su gözükmekte ama çoğu yerinde 1-2 karış su var, en derin yerinde ise 1,5 metre su var.”

Öte yandan, su seviyesi az olmasına rağmen nadiren de olsa bölgeye flamingo gibi bazı kuş türlerinin geldiği gözlendi.