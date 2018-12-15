Eber gölünde silahla vurulan Macar ördeği tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber gölünde silahla vurularak yaralandığı bildirilen yaralı bir Macar ördeği tedavi altına alındı. Gölde denetimde bulunan yetkililerin, silahla yaralanmış halde buldukları Macar ördeğini tedavisi yapılmak üzere Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürüldüğü bildirildi.