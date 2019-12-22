Eber G?l?'nde yang?n

Afyonkarahisar'?n Bolvadin il?esinde bulunan Eber G?l?'ndeki sazl?k alanda yang?n ??kt?.

Bolvadin ?l?esinde Eber G?l?'nde sazl?k yang?n? ??kt?. ??kan yang?na sulak alanlarda bulunmas? gereken yang?n s?nd?rme teknesi olmamas? nedeniyle m?dahale edilemedi. Bolvadin Belediyesi'ne ba?l? itfaiye ekiplerinin de yang?na arazi ?artlar? nedeniyle m?dahale edemedi?i belirtildi. 5-6 noktadan ba?layan yang?n ?iddetli r?zgar?n da etkisiyle geni? alana yay?lan alevler m?dahale edilmedi?i i?in kontrol alt?na al?nam?yor. G?nd?z ba?layan ve gece ge? saatlere kadar devam eden Eber G?l?'ndeki sazl?klardan y?kselen alevler, il?e merkezinden de g?r?ld?. Yang?n sonucu, g?lde ya?ayan kaplumba?a ve ku? t?r? bir ?ok canl?n?n telef olmas?ndan endi?e ediliyor.