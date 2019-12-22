İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eber G?l?'nde yang?n

Afyonkarahisar’?n Bolvadin il?esinde bulunan Eber G?l?’ndeki sazl?k alanda yang?n ??kt?.

Afyonkarahisar'?n Bolvadin il?esinde bulunan Eber G?l?'ndeki sazl?k alanda yang?n ??kt?.


Bolvadin ?l?esinde Eber G?l?'nde sazl?k yang?n? ??kt?. ??kan yang?na sulak alanlarda bulunmas? gereken yang?n s?nd?rme teknesi olmamas? nedeniyle m?dahale edilemedi. Bolvadin Belediyesi'ne ba?l? itfaiye ekiplerinin de yang?na arazi ?artlar? nedeniyle m?dahale edemedi?i belirtildi. 5-6 noktadan ba?layan yang?n ?iddetli r?zgar?n da etkisiyle geni? alana yay?lan alevler m?dahale edilmedi?i i?in kontrol alt?na al?nam?yor. G?nd?z ba?layan ve gece ge? saatlere kadar devam eden Eber G?l?'ndeki sazl?klardan y?kselen alevler, il?e merkezinden de g?r?ld?. Yang?n sonucu, g?lde ya?ayan kaplumba?a ve ku? t?r? bir ?ok canl?n?n telef olmas?ndan endi?e ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.