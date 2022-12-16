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Eber Gölü'nde yangınların nasıl önleneceği muhtarlara anlatıldı

Afyonkarahisar’da son iki aydır yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü’nde yangınların önlenmesi, saz ve ot kesimi konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi için muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da son iki aydır yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü'nde yangınların önlenmesi, saz ve ot kesimi konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi için muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi.


Eber-Akşehir Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanda meydana gelen saz yangınları, saz kesimleri ve ot kesimleri konusunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Bolvadin kaymakamı Taner Bolat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, kurum amirleri ve Bolvadin ilçesindeki muhtarlar katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda özellikle yangınların önlenmesi konusunda yapılması gereken çalışmalarla birlikte, vatandaşların bilinçlendirilmesi konusunda planlanan çalışmaları ele alındı.

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