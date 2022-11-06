Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında yangın çıktı. Sazlık alandaki yangın devam ediyor.

Yangın, Eber Gölü'nün Çay ilçesine bağlı Deresinek beldesi kısmında kalan sazlık alanında meydana geldi. Sazlıkların alev aldığı yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, dumanlar Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinden de görüldü. Bölgenin bataklık olmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemiyor.