Eber Sarısı görüntüsüyle görenleri mest etti

Afyonkarahisar Valiliği tarafından sosyal medyada paylaşılan ve dünyada sadece Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yetişen ‘Eber Sarısı' görüntüleri büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valiliği kentin değerlerini tanıtmaya devam diyor. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile Eber Sarısı (Vuralia turcica- Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı'nın açması aynı zamanda bölgede baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor. Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

Endemik bitki türleri arasında yer alan izinsiz koparılmasının cezasının çevre kanununa göre 244 bin 315 TL olduğu öğrenilen Eber Sarısı'nı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyüne akın ediyor.

Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Eber Sarısı görüntüleri ise kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve defaten paylaşıldı.