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Eczacı Odası Başkanı Melih Köken son yolculuğuna uğurlandı

Uşak’ın Banaz ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken son yolculuğuna uğurlandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken son yolculuğuna uğurlandı.


Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken dün Uşak'ın Banaz ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti. Eczacı Odası Başkanı Melih Köken'in ölümünü sevenleri üzüntüyle karşıladı. Köken'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip Paşa Camii'nde kılındı. Namazın ardından Köken'in naaşı defnedilmek üzere Kocatepe Asri Merzarlı aile kabristanlığına götürüldü.


Kılınan cenaze namazına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Köken ailesinin sevenleri ve çok sayıda eczacı katıldı.

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