Efe Köylü öğrenciler ebru sanatı ile tanıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü Ortaokulu öğrencileri ebru sanatı ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

Efe Köyü Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Tuğba Baltacı'dan daha önce televizyonlardan gördükleri ebru sanatını öğrenmek istediklerini ifade etti. Öğretmenleri Baltacı ise öğrencilerinin isteklerini kırmayarak Şuhutlu ebru sanatı eğitimcisi Ömer Faruk Barış'a konuyla ilgili ricalarını sundu. Ebru sanatı eğitimcisi Barış, öğrencilerin isteklerini kırmayarak Efe Köyüne gelerek ebru sanatını öğrencilerle tanıştırdı. Öğrencilerin heyecanlı istekleri gözlerden kaçmazken, eğitimci Ömer Faruk Barış ise çocukların heyecan içerisinde olduklarına hayran kaldığını belirtti. Öğrenciler ebru sanatı ile birbirinden güzel eserler yapmayı öğrenerek eğitimci Ömer Faruk Barış'ın Efe Köyü Ortaokuluna bir daha gelmesi için rica ettiler.