İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efe Köylü öğrenciler ebru sanatı ile tanıştı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü Ortaokulu öğrencileri ebru sanatı ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyü Ortaokulu öğrencileri ebru sanatı ile tanışmanın heyecanını yaşadı.


Efe Köyü Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Tuğba Baltacı'dan daha önce televizyonlardan gördükleri ebru sanatını öğrenmek istediklerini ifade etti. Öğretmenleri Baltacı ise öğrencilerinin isteklerini kırmayarak Şuhutlu ebru sanatı eğitimcisi Ömer Faruk Barış'a konuyla ilgili ricalarını sundu. Ebru sanatı eğitimcisi Barış, öğrencilerin isteklerini kırmayarak Efe Köyüne gelerek ebru sanatını öğrencilerle tanıştırdı. Öğrencilerin heyecanlı istekleri gözlerden kaçmazken, eğitimci Ömer Faruk Barış ise çocukların heyecan içerisinde olduklarına hayran kaldığını belirtti. Öğrenciler ebru sanatı ile birbirinden güzel eserler yapmayı öğrenerek eğitimci Ömer Faruk Barış'ın Efe Köyü Ortaokuluna bir daha gelmesi için rica ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.