İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13.

hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu


Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Furkan Dur (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)


İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Emre Berat Fırat, Rifat Erden Çevikel)


Setler: 25-22, 25-20, 19-25, 27-25


Süre: 126 dakika (30, 32, 29, 35)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.