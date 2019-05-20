Eğitim yararına bir yıldız doğuyor

Afyonkarahisar'da yaşayan iş adamı Hüseyin Özharputlu, hurda olarak satın aldığı 1971 model kullanılamaz haldeki klasik otomobili restore ettirip eğitim yararına satışa sunacak.

Nostaljik görünümleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan klasik otomobiller usta dokunuşlarla ilk günkü orijinal hallerine dönüştürülebiliyor. Afyonkarahisarlı işadamı Hüseyin Özharputlu hurda olarak satın aldığı klasik otomobili restore ettirerek orijinal haline dönüştürecek. 35 kişinin de desteğini alan Özharputlu restore edilen otomobili satışa sunacak. Klasik otomobil en yüksek fiyatı veren kişi ona sahip olacak. Kullanılamaz denilen klasik otomobil satıldıktan sonra elde edilen gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilecek.

Eğitime katkı sağlayacağız

Projeyle ilgili bilgiler veren Hüseyin Özharputlu, projenin amacının ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere destek olmak olduğunu söyledi. Özharputlu şöyle devam etti;

“Projemizin ismi bir yıldız doğuyor. Yıldız gönüllü diye tabir ettiğimiz 35 tane kocaman yürekli arkadaşımızın bu projenin yükünü omuzlamasıdır. Ben de bu projenin bir nevi organizatörlüğünü yapıyorum. Şimdi projemizin amacı aslında birçok şeye hizmet ediyor. Bunlardan en önemlisi ise eğitme katkı sağlayacak kısmıdır.”

Geliri Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlayacağız

Hem eğitime katkı sağlamak hem de hurda bir aracı ilk günkü haline dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özharputlu; “Bir araç satın aldık. Eski model ve atıl durumdaydı bu aracımız. Bu aracın birçok parçası çürük şuan için. Biz bu aracı kullanılır hale getireceğiz. Burada kaporta boya işlemleri yapılacak daha sonra iç döşemeleri diğer detayları tarafımızca yeniden tespit edilen uygun yerlerde yapılacak. Aracımız hazır hale geldiğince araca en yüksek bedeli ödeyen gönüllü bir arkadaşımıza klasik otomobilimizi teslim edeceğiz. Elde ettiğimiz geliri ise Afyon Eğitim Vakfına bağışlayacağız. Bu sayede bugünün çocukları yarının Türkiye'si olan genç arkadaşlarımıza maddi ve manevi anlamda dokunmuş olacağız.”

1 ay içinde hazır hale gelecek

Klasik otomobilin restorasyon işlemlerini sürdüren Firma Yetkilisi Cafer Güzgü de, aracı en kısa sürede eski haline dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 1 ay içinde aracı hazır hale dönüştüreceklerinden kaydeden Güzgü; “Sayın Hüseyin Özharputlu bu projeden bahsettiği zaman çok heyecan duyduk. Afyonlu iş adamlarının desteğiyle beraber Türk Eğitim Vakfına bağışlanacak olması ayrınca bir keyif kattı. Aracı aslına uygun olarak restorasyon işlemlerini hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yaklaşık 1 ay gibi bir süre içerisinde teslim edeceğiz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun” diye konuştu.