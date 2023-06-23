Eğitmen Tolgahan Karataş'a yeni görev

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Güreş Eğitmeni Tolgahan Karataş U15 Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörlüğüne getirildi.

Şuhut'ta yaklaşık 4 yıldır görev yapıp ilçede başarılı öğrenciler yetiştiren Güreş Eğitmeni Tolgahan Karataş, U15 Grekoromen Güreş Milli Takımının Antrenörlüğüne getirildi. Güreş Eğitmeni Tolgahan Karataş, konuyla ilgili açıklamalarında, "Sporculuk hayatımızda olduğu gibi antrenörlük hayatımızda da inşallah en güzel şekilde bayrağımızı temsil edebilmek için Rize Kamp Eğitim Merkezinde çalışmalarımıza hız kesmeden hazırlanmaktayız" dedi.