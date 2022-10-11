Ehliyetsiz sürücü polis denetiminde yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ehliyetsiz sürücü polis tarafından gerçekleştirilen denetime takıldı. Yakalanan sürücüye 7 bin 850 para cezası kesildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gündüz gerçekleştirilen trafik denetimleri gecede devam edildi. Denetimlerde ilçenin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında dron destekli yapılıyor. Denetimlerde alkol, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı kontrol edilirken, aynı zamanda sürücülerin evrak kontrolleri de gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 1 kişiye araç ön plaka takmamaktan ve bir başka sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan her iki araç sürücüsüne toplamda 8 bin 46 TL para cezası kesildi.