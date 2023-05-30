İhlas Haber Ajansı

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Ekili alanlarda zararlı haşerelere karşı mücadele başlatıldı

Afyonkarahisar’da bir çok ekili alanda zararlı haşerelere karşı mücadele başlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir çok ekili alanda zararlı haşerelere karşı mücadele başlatıldı.


Afyonkarahisar'ın Çay ve İhsaniye ilçelerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ekim alanlarında süne kımıl sürvey çalışmaları yapılmaya başlandı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler yıl içerisinde oluşabilecek muhtemel zararın önceden belirlenmesi, zararlı popülasyon yoğunluğunu tespit ediyor. Çalışmaların diğer ilçelerde de yapılacağı kaydedildi.

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